تحرير 35 محضرًا بالمخالفات أثناء حملات هيئة سلامة الغذاء في الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالدقهلية، حملات متفرقة في نطاق مراكز ومدن محافظة الدقهلية ، وذلك تحت شعار غذاء آمن لغد مفعم بالصحة ، واستكمالا للحملات المكثفة التى تشنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قام فرع الهيئة بمحافظة الدقهلية، بتشكيل حملات من مفتشي الهيئة بالفرع، وبالتعاون مع الجهات الرقابية، حيث قامت تلك الحملات بالمرور على العديد من المنشآت الغذائية والمحال العامة بنطاق المحافظة.

وأسفرت نتائج تلك الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم تحرير 35 محضرا لـ61 منشآة غذائية، بالمخالفة لإشتراطات قوانين سلامة الغذاء

إضافة لإعدام 599 كجم من المنتجات الغذائية المتنوعة، وكذلك 11 لتر من الزيت والألبان، وذلك لوجود تغير في الخواص الطبيعية وتلفها.

وتأتى تلك الحملات تماشيا مع تعظيم دور الدولة المصرية والجهود المبذولة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول غذأء آمن للمواطنين.