تحرير 24 محضرا ومخالفة للمخابز والمحلات فى مدن الزينية وإسنا بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة نجحت فى ضبط وتحرير 24 محضرا ومخالفة للمخابز والمحلات فى مدن الزينية وإسنا، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية ومخازن السلع الغذائية، وضبط الأسواق والتلاعب فى الأسعار والقضاء على الغش التجارى والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع للمواطنين، وحفاظًا على الصحة والسلامة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أنه تم تنظيم حملة فى إدارة تموين إسنا تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، مما أسفر عن تحرير عدد 13 مخالفة تموينية بيانها كالآتي:- (عدد 2 محضر عدم انتظام سجل 21 بترول (محطات الوقود) - عدد 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار - عدد 2 محضر عدم وجود شهادة صحية - عدد 2 مخبز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات - مخبز لعدم وجود ميزان - مخبز لعدم وجود قائمة تشغيل)، كما تم تنظيم حملة بالمدينة نجحت فى ضبط 6 محاضر متنوعة شملت ما يلي:- (عدد 1 مخبز قام بالتصرف فى عدد 11 شيكارة دقيق بلدى - عدد 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدد 2 إنتاج خبز ناقص الوزن - عدد 1 محضر عدم وجود ميزان حساس بالمخبز).

وأوضح وكيل تموين الأقصر، أنه قامت إدارة تموين مركز ومدينة الزينية بحملة تموينية، تم خلالها تحرير عدد 5 مخالفات تموينية وهى كالاتي:- (2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية - 2 إنتاج خبز ناقص عن الوزن القانونى - 1 محضر عدم الإعلان بالقائمة عن مواعيد التشغيل)، وجارى إستمرار الحملات على المخابز والمحلات المخالفة.



تموين الأقصر تضبط وتحرر 24 محضر ومخالفة للمخابز



حملات على المخابز فى الأقصر