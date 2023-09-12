اليوم السابع
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تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بالإتجار فى الاستروكس بالقاهرة 15 يوما

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:51 ص
تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بالإتجار فى الاستروكس بالقاهرة 15 يوما سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار فى مخدر الاستروكس بمنطقة مصر القديمة.

 

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الإتجار فى المواد المخدرة.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج، من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرامات.

 

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مخدرات

استروكس

عقوبة الإتجار فى المخدرات

مصر القديمة



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