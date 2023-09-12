بنسلفانيا تحذر سكانها بعد هروب قاتل مسلح من السجن وترصد مكافأة للإبلاغ عنه

كتبت: نهال أبو السعود

حذرت الشرطة الأمريكية من أن قاتل مدان هرب من سجن في شرق ولاية بنسلفانيا منذ ما يقرب من أسبوعين، تم رصده مرة أخرى ليلة الاثنين وهو الآن مسلح، ودعت السكان القريبين إلى البقاء فى منازلهم وإغلاق أبوابهم.

وفقا لشبكة سى أن أن، أحدث رؤية لدانيلو كافالكانتى البالغ من العمر 34 عامًا وهى أول حالة يتم الإبلاغ عنها منذ يوم السبت تجلب إحساس متزايد بالخطر مع دخول البحث يومه الثالث عشر يوم الثلاثاء.

تم رصد الهارب فى بلدة ساوث كوفنترى بمقاطعة تشيستر، على بعد حوالى 20 ميلًا شمال سجن المقاطعة الذى هرب منه، وفقًا لتحذير الطوارئ الذى أرسله مسؤولو مقاطعة تشيستر ليلة الاثنين إلى سكان المنطقة عبر البريد الإلكترونى والرسائل النصية.

وجاء فى التحذير: "يطلب من سكان المنطقة إغلاق جميع الأبواب والنوافذ الخارجية، وتأمين المركبات، والبقاء فى منازلهم"، مضيفًا أن هناك تقارير عن وجود هارب فى الطرق ربما مسلحًا".

وقالت شرطة ولاية بنسلفانيا فى وقت لاحق على فيس بوك حوالى الساعة 1:38 صباحًا بالتوقيت الشرقى إنهم كانوا يلاحقون كافالكانتى فى بلدة جنوب كوفنترى، وأنه "مسلح ولم يذكر المنشور كيف عرفوا أنه مسلح أو نوع السلاح الذى كان بحوزته.

فى حين تم الكشف على الفور عن تفاصيل قليلة حول رؤية ليلة الاثنين، كانت هذه هى المرة الأولى التى تقول فيها السلطات أن كافالكانتى قد يكون مسلحًا – على الرغم من وصفه مرارًا وتكرارًا بأنه خطير.

وكان كافالكانتى محتجزا فى سجن مقاطعة تشيستر، فى منطقة ريفية على بعد حوالى 30 ميلا غرب فيلادلفيا، بعد إدانته الشهر الماضى بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى لقتل صديقته السابقة ديبورا برانداو البالغة من العمر 33 عاما. وقد هرب من الحجز فى 31 أغسطس وبدأ عملية مطاردة استمرت أيامًا.

وفقا للتقرير، أعلنت سلطات بنسلفانيا عن مكافأة 25 الف دولار لمن يدلى بمعلومات تؤدى للقبض على الهارب دانيلو كافالكانتى، وجاء الإعلان فى الوقت الذى يقول فيه مسؤولو إنفاذ القانون إنهم يغيرون نهجهم فى التحقيق، وينتقلون مما وصفوه بنموذج الاحتواء إلى نهج التحقيق، الذى يستخدم المزيد من الموارد ويركز على منطقة أكبر.