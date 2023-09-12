انتشار سيارات الصرف الصحى فى شوارع الإسكندرية للتعامل مع إعصار دانيال.. صور

انتشرت سيارات الصرف الصحى فى ميادين وشوارع محافظة الإسكندرية، بالتزامن مع إعصار دانيال، وذلك وفقا للبيان الصادر من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى بهطول أمطار على المحافظة اليوم.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية شركة الصرف الصحى وكافة الجهات التنفيذية المعنية برفع حالة الإستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد خلال الـ48 ساعة القادمة نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، تأثرا بالإعصار دانيال القادم من ليبيا، حيث أنه متوقع اعتبارًا من أمس الاثنين،حيث تشهد المحافظة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

وذلك وفقا للبيان الصادر من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى.

وكلف اللواء محمد الشريف، بالمتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارئ، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنبًا لحدوث أى مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

من جانبها أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع درجة الاستعداد، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخى الحذر‏ وإتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم:

• توخى الحذر فى القيادة أثناء هطول الأمطار.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

• عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار.

أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية:

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أى محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125



سيارات الصرف الصحي تتمركز في الإسكندرية



سيارات الصرف الصحي والبدلات بكورنيش الإسكندرية



سيارة صرف صحي أمام باب ميناء الإسكندرية