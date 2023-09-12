الوقود والزيوت المعدنية فى صدارة سلع صدرتها مصر إلى الهند بنهاية 2022

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الهند خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.9 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة تراجع 6.5%.

وقالت بيانات الجهاز إن أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الهند خلال عام 2022، جاءت بالترتيب وفقًا لما يلي:

1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.1مليار دولار.

2. أسمدة بقيمة 242 مليون دولار.

3. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 241مليون دولار.

4. قطن بقيمة 77 مليون دولار.

5. فواكه وثمار صالحة للأكل بقيمة 53 مليون دولار.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل إلى 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالهنـد 6 مليـون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين في مصر 16.3 مليون دولار خلال العام المالى2021 / 2022 مقابل14.3مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.9%.