اليوم السابع
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غذائية وأغطية ومراتب وملابس وأحذية..

الهلال الأحمر المصري: تجهيز معونة كاملة تزن 87 طنا لإرسالها إلى ليبيا

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 09:55 م
الهلال الأحمر المصري: تجهيز معونة كاملة تزن 87 طنا لإرسالها إلى ليبيا مداخلة مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري لطفي غيث
ماجد تمراز

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قال مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، لطفي غيث، إن هناك مساعدات موجهة لكل من ليبيا والمغرب، حيث تم رصد الاحتياجات الأساسية لهما في ظل الكوارث الطبيعية التي ضربت البلدين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "تم تجهيز معونة كاملة في حدود 87 طنا، تضم مساعدات غذائية وأغطية ومراتب وملابس وأحذية، وكل ذلك تم تجهيزه لإرساله للأشقاء".

وقال: "يتم الآن تجهيز فريق متخصص من رجال الإنقاذ المدربة في مصر، وهي ضمن أفضل الفرق المدربة في الشرق الأوسط للتعامل مع كوارث السيول وأمطار عنيفة، وهذا الفريق من المتطوعين، وهو مدرب على أعلى مستوى من التدريب، وهو في طريقه إلى ليبيا الآن".

وتابع: "يتم التواصل مع الهلال الأحمر الليبي، لتحديد الاحتياجات اللازمة لهم من المواد الأساسية بخلاف المساعدات التي يتم تقديمها، ومصر ليست المرة الأولى التي ترسل فيها فرقا للإنقاذ".


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