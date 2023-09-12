اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 09:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"المنفى" يشكر الرئيس السيسى على الجهود المصرية الحثيثة لدعم ليبيا.. إنفوجراف

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 08:00 م
"المنفى" يشكر الرئيس السيسى على الجهود المصرية الحثيثة لدعم ليبيا.. إنفوجراف إنفوجراف المكالمة الهاتفية من المنفى للرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبى.

ويستعرض اليوم السابع من خلال الإنفوجراف التالى أبرز النقاط التى تمحورت حولها المكالمة الهاتفية بين الرئيسين..

d32cd244-f6c6-4575-93bb-7fcf7e82cd7a

 

الرئيس السيسى أكد تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء فى ليبيا فى مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التى خلفها إعصار دانيال.

 

شدد الرئيس على أن مصر لن تدخر جهداً فى دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل.

 

تقدم الرئيس بخالص التعازى باسمه واسم الشعب المصرى فى الضحايا من الأشقاء فى ليبيا

7cf14c2f-abbb-458c-987d-5cafc52b2331

رئيس المجلس الرئاسى الليبي أعرب عن خالص تقدير ليبيا حكومةً وشعباً للمساندة المصرية الصادقة

 

ثمن الجهود المصرية الحثيثة فى دعم ليبيا فى مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وتوجيهات الرئيس السيسى للقوات المسلحة المصرية لتقديم الدعم الفورى، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين

 


الرئيس السيسى

ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي الليبي

محمد المنفى

دانيال

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الأردن يتابع أوضاع مواطنيه المقيمين في ليبيا جراء الفيضانات الأخيرة

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 07:28 م

وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين بليبيا فى أعقاب الإعصار دانيال

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 07:18 م

أمين الفتوى لقناة الناس: ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا شهداء عند الله.. فيديو

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 06:59 م

مصر ترسل 3 طائرات مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى (فيديو)

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 06:38 م

دقيقة صمت بمجلس حقوق الإنسان حدادا على ضحايا الفيضانات والسيول في ليبيا

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 05:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة