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"المنفى" يشكر الرئيس السيسى على الجهود المصرية الحثيثة فى دعم ليبيا

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 05:40 م
"المنفى" يشكر الرئيس السيسى على الجهود المصرية الحثيثة فى دعم ليبيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي أكد تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال، مشدداً على أن مصر لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل، ومتقدماً بخالص التعازى باسمه واسم الشعب المصري في الضحايا من الأشقاء في ليبيا. 
 
من جانبه؛ أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص تقدير ليبيا حكومةً وشعباً للمساندة المصرية الصادقة، مثمناً في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة المصرية لتقديم الدعم الفوري، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، وذلك في إطار علاقات الأخوّة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

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