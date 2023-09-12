اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 12:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

المرور تضبط 96 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:22 ص
المرور تضبط 96 ألف مخالفة خلال 24 ساعة حملات مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 
 أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (96573) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 
 (34535) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (1201) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (24) مخالفة الدراجات النارية.
 (27) مخالفة موقف عشوائى.
 (4) مخالفات شروط التراخيص.
 (2193) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 
 

المرور

حملة مرورية

الاداره العامة للمرور

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة