اللهم لطفك بأهلنا في ليبيا.. صفحة الأزهر على فيس بوك تتضامن مع الأشقاء

كتب لؤى على

غيرت الصفحة الرسمية للأزهر على فيس بوك الغلاف الرسمي cover photo وصورة البروفايل profile picture تضامنًا مع المأساة التي تعرض لها الشعب الليبي، وكتبت صفحة الأزهر الشريف عليها جملة "اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا".