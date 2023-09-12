اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 01:46 م
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القليوبية بالمستوى الأول لليوم الثالث على التوالى فى مؤشرات أداء 100 يوم صحة

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 12:13 م
القليوبية بالمستوى الأول لليوم الثالث على التوالى فى مؤشرات أداء 100 يوم صحة حملة 100 يوم صحة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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واصلت محافظة القليوبية التقدم والصدارة بين المحافظات، حيث حققت المستوى الأول لليوم الثالث على التوالى فى مؤشرات الأداء اليومى بالخدمات المقدمة بمبادرة 100 يوم صحة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر يونيو الماضى، والتى من المقرر استمرارها حتى أول شهر أكتوبر.

 

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، أن المبادرة تخدم جميع أبناء المحافظة عن طريق فرق ثابتة بجميع وحدات الرعاية الأولية، وفرق أخرى متنقلة تجوب جميع أنحاء المحافظة، حيث يتم الكشف المبكر عن الأورام وعلاجها، وفحص السمعيات لحديثى الولادة، وصحة المرأة وصحة الأم والجنين، والاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة، وفحص الأمراض الوراثية.

 

وكشفت، أنه يأتى هذا برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبقيادة الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتورة رباب عبد الحليم منسق عام المبادرات الرئاسية، ومدير الرعاية الأساسية.

 


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