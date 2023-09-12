اليوم السابع
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العاصفة دانيال.. صحة الدقهلية وشركة المياه يرفعان الاستعداد بسبب تقلبات الطقس

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:37 ص
العاصفة دانيال.. صحة الدقهلية وشركة المياه يرفعان الاستعداد بسبب تقلبات الطقس طقس - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، برفع درجة الاستعداد فى جميع الاقسام بالمستشفيات وخاصة الاستقبال والأقسام الحرجة نظرا لتغيرات مناخية وعواصف رملية، نتيجة لتعرض البلاد لعاصفة دانيال.

وشدد مكين على تواجد الأطباء فى النوبتجية ومضاعفتها إذا لزم الأمر وتواجد الفرق الإشرافية ومتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى وتيسير أى صعوبات.

كما نبه وكيل الوزارة على ضرورة البلاغ الفورى عن أى حوادث أو إصابات أو زيادة فى إعداد المترددين على اثر تلك التغيرات والتأكيد على كفاية الأرصدة من الأدوية ومخزون الأكسجين فضلًا عن المستلزمات وبنوك الدم.

كما أعلن مهندس استشارى خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛ حالة الطوارئ لمواجهة أى أزمات قد تحدث اليوم وغدًا، وذلك طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، كما أكد نصر على جاهزية جميع المعدات والسيارات وفرق الطوارئ والأزمات، ومولدات الكهرباء وتشغيل المحطات بكامل طاقتها، وذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات طوارئ الشركة القابضة على مدار 24 ساعة، وعلى مستوى جميع المواقع والفروع بالمحافظة.


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