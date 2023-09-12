السكة الحديد: إتاحة حجز تذاكر القطارات عن طريق البريد قريبا

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد ، أن السكة الحديد اقتربت من التعاقد مع هيئة البريد لإتاحة تذاكر حجز ركوب القطارات من خلال خدمات البريد تسهيلا على الركاب وتوسيع منافذ حجز القطارات على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، لـ "اليوم السابع"، أن الهيئة أتاحت حجز التذاكر أونلاين عن طريق الحجز من موقع الهيئة والدفع اونلاين، بجانب تطبيق الموبايل، وكذلك الحجز عن طريق ماكينات الدفع الإلكترونى الموجودة بالمحال العامة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار "عامر" إلى أنه يمكن حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوما، بحد أقصى 4 تذاكر، كما يمكن الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر.

وفى السياق ذاته تستعد الهيئة لافتتاح محطة قطارات صعيد مصر، حيث يجرى الآن الانتهاء من تشطيبات واجهات المحطة وكذلك تشطيب الأرصفة، والطابق الأول بالمحطة وتركيب سلالم المول التجارى، ويقام مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2، الذي يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة.

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي للمحطة والذي يبلغ ارتفاعه 40متر بالاضافة الى الدورين الاول والثاني للمحطة والذي يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية .