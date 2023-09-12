السجن 5 سنوات لـ3 متهمين زوروا في مستندات رسمية بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، حضوريا بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن 5 سنوات، لقيامهم بتزوير مستندات ومحررات رسمية منسوب صدورها لجهات تابعة لوزارة الصحة كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات، وألزمتهم بالمصاريف، وذلك في أحداث القضية رقم 2155 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 611 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابات كفرالشيخ الكلية، أحال كلا من فنى صناعي، 54سنة، ويقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، وصاحب محل بقالة ،41 سنة، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز بيلا، وموظف سابق، 45 سنة، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ، وموظف بالمعاش، 63 سنة، ويقيم بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما نسب إليهم من اتهامات.

وتبين من قرار الإحالة، أنهم في غضون عام 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية منسوب صدورها إلى جهات حكومية وهي تقارير طبية منسوبة لمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، ووزارة الصحة، ومستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى بيلا المركزي "شئون المرضى"، وكذا تقارير منسوب صدورها لوزارة الصحة والسكان الإدارة العامة للصحة النفسية بالقاهرة، ومستشفى الصحة النفسية بالدقهلية "دميرة"، وذلك بطريق الاصطناع الكلي على غرار المحررات الصحيحة منها بأن بها بيانات على خلاف الحقيقة، وضبطوها على النحو الثابت بالمحررات المزورة المضبوطة، ومهر كل منها بخاتم مقلد شعار الجمهورية المنسوب للجهات المذكورة مع علمهم بأمر تزويرها.

كما وجه لهم اتهاما بتقليد أختام شعار الجمهورية المنسوب صدورها زورا الى الجهات الحكومية المذكورة مع علمهم بتقليدها، واستعملوا الأختام المقلدة بأن مهر بها المحررات الرسمية المزورة المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المبينة بالاتهام الأول مع علمهم بتقليدها.