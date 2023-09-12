السجن 36 سنة لمتهم بالإتجار فى المخدرات وإحراز سلاح نارى بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم " ا.خ.ح" عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بالإتجار في المخدرات كما عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات مع الشغل بتهمة إحراز سلاح نارى والحبس سنة لحيازة ذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2323 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش و الشابو وجوهر الميتامفيتامين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بحوزة وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.