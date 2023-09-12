وقال ماركوس - في بيان نقلته قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية اليوم الثلاثاء، "إن الشعب الفلبيني شعر بحزن عميق عندما علم بالزلزال المدمر الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي أودى بشكل مأساوي بحياة أكثر من ألفي شخص في المغرب".

وأضاف "الفلبين مستعدة لتقديم المساعدة والدعم اللازم، ونحن نؤمن بقوة الشعب المغربي وقدرته على الصمود وإعادة البناء في مواجهة هذه المحنة".

يشار إلى أن وزارة الداخلية المغربية كانت قد أفادت أمس بأن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 2862 قتيلا على الأقل، إلى جانب 2562 مصابا، ويواجه عمال الإنقاذ الآن سباقا مع الزمن للعثور عن ناجين.