الذئاب تثير الجدل فى أوروبا ..مطالب بإعدامها ودراسة تغير قانون حمايتها

فاطمة شوقى

تواجه السياسة الأوروبية أزمة مع الذئاب التى أصبحت تزاداد إعدادها فى أوروبا والتى أصبحت تمثل خطرا على الماشية وأيضا على البشر، وبدأت أوروبا فى دراسة إدخال تغييرات على القوانين التى تحميهم، حسبما قالت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الذئاب بدأت فى الانقراض فى القرن التاسع عشر ولكن عاما بعد عام ازداد عددها مرة آخرى، وعادت الذئاب بعد حوالى مائة عام، ويعيش حوالى 17 ألف ذئب فى أوروبا القارية ويعودون باستمرار إلى أراضى أجدادهم.

مفيد للنظم البيئية ولكنه مميت للماشية

وفقًا للعلم، فإن الذئاب مفيدة للأنظمة البيئية ككل، حيث تشير الدراسات التى أجريت فى الولايات المتحدة وكندا إلى أن الذئاب لها تأثير تصالحى على النظم البيئية عندما يتم إعادة إدخالها إلى موائلها.

ولكن ليس الجميع سعداء بعودة الذئاب إلى أوروبا، تشير بعض التقارير إلى أن الذئاب تتعدى بشكل متزايد على الحضارة الإنسانية، حيث تهاجم الماشية وأحيانًا البشر.

وقد تحمل المزارعون فى ولاية ساكسونيا السفلى بألمانيا وطأة هجمات الذئاب هذه، وفى الفترة بين يناير وأغسطس 2023، قتلت الذئاب أكثر من 600 حيوان هناك. وقد دفعت الهجمات أصحاب الماشية إلى أخذ زمام الأمور بأيديهم، وغالبًا ما يقومون بصيد الذئاب بشكل غير قانوني.

ودفعت التوترات المتزايدة المفوضية الأوروبية إلى التدخل، بما فى ذلك رئيستها أورسولا فون دير لاين. وكانت السياسة الألمانية فى قلب المناقشات حول مثل هذه الحيوانات منذ عام 2022، عندما قتل ذئب مهرها دوللي. وأصدرت فون دير لاين الأمر بقتل الذئب، لكنه تمكن من الهروب من الصيادين ويعتقد أنه طليق.

وفى بيان صدر فى 4 سبتمبر 2023، قالت فون دير لاين: "أصبح تركيز قطعان الذئاب فى بعض المناطق الأوروبية يشكل خطرا حقيقيا على الماشية وربما على البشر أيضا. وأحثت السلطات المحلية والوطنية على اتخاذ الإجراءات عند الضرورة، والواقع أن قانون الاتحاد الأوروبى الحالى يسمح لهم بالفعل بالقيام بذلك.

ويتعين على المفوضية الأوروبية الآن أن تقرر ما إذا كانت ستعدل حماية الذئاب داخل الاتحاد الأوروبى، مما قد يسمح بحقوق صيد أسهل.

تسعى مجموعات المزارعين والصيادين إلى تقليل قوانين حماية الذئاب والقضاء على الروتين عند التقدم بطلب للحصول على إذن لاصطياد الذئاب.

وقال يواكيم روكويد، رئيس جمعية المزارعين الألمان، فى أغسطس"هناك حاجة إلى إعدام أسرع وأكثر فعالية للذئاب التى تهاجم الرعاة بشكل متكرر، بالإضافة إلى طريقة موثوقة للسيطرة على أعداد الذئاب".

وذكر روكويد فى نفس البيان أنه إذا لم يعالج السياسيون مشكلة الذئاب، فإن الرعى فى ألمانيا سيختفي. وقال "رعى الأبقار والأغنام والماعز والخيول سيصبح شيئا من الماضي".

من جانبهم، يحث دعاة الحفاظ على البيئة وجماعات حماية الحيوان المفوضية الأوروبية على إبقاء قوانين حماية الذئاب كما هي.