اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الدنمارك ترفض دخول نائب وزير الصحة الروسي لأراضيها

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:26 م
الدنمارك ترفض دخول نائب وزير الصحة الروسي لأراضيها الدنمارك
أ ش أ

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قالت السفارة الروسية في كوبنهاجن، اليوم /الثلاثاء/ إن نائب وزير الصحة الروسي أوليج سالاجاي، الذي كان يعتزم حضور حدث لمنظمة الصحة العالمية في كوبنهاجن، مُنع من دخول الدنمارك.

وكتبت السفارة -على قناتها على تطبيق (تيليجرام) نقلا عن وكالة أنباء (تاس)- "تستضيف كوبنهاجن المؤتمر الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يومي 12 و14 سبتمبر. وكان من المفترض أن يشارك نائب وزير الصحة الروسي أوليج سالاجاي في هذا الحدث. ومع ذلك، تم منعه من دخول الدنمارك في مطار كاستروب".

وانتقدت السفارة السلطات الدنماركية "لانتهاكها الصارخ لالتزامها بضمان الوصول دون عوائق إلى فعاليات منظمة الصحة العالمية في الدنمارك لمسؤولي الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك روسيا، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا يقع في كوبنهاجن".

وأكدت السفارة أنها ستطالب السلطات الدنماركية "بتقديم التوضيحات والاعتذارات عقب الحادث".

 


الدنمارك

وزير الصحة الروسي

منظمة الصحة العالمية

روسيا



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