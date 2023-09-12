وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم - أن عدد القتلى بلغ 1643 بإقليم الحوز، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي المدن والأقاليم المعنية.

وأكدت الوزارة أن كافة السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والمصابين ، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة. 