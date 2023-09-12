الرباط (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التى وقعت يوم الجمعة الماضى إلى 2901 قتيل، دفن 2884 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا .

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم - أن عدد القتلى بلغ 1643 بإقليم الحوز، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي المدن والأقاليم المعنية. وأكدت الوزارة أن كافة السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والمصابين ، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب للعثور على ناجين، وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم، رغم تضاؤل الآمال بعد أكثر من 72 ساعة على الزلزال المدمر الذي خلف نحو 2862 قتيل.

وأعلنت الرئاسة المصرية، الحداد 3 أيام تضامنا مع المغرب وليبيا اللذين يواجهان تداعيات كارثتي الزلزال والإعصار.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التعازي باسمه وباسم الشعب المصري، في ضحايا الكارثة الإنسانية في كل من المغرب وليبيا، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وقرر السيسي إعلان الحداد 3 أيام في مصر تضامنًا مع الأشقاء في البلدين.

كما أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج بالمملكة المغربية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي والمواساة من جانب مصر إلى المملكة المغربية الشقيقة، قيادة وشعباً، على إثر الزلزال الذي ضرب بعض المدن بالمغرب، وما أسفر عنه من سقوط المئات من الضحايا والمصابين.