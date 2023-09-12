اليوم السابع
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الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق فى مزرعة موالح بالدقهلية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 01:08 م
الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق فى مزرعة موالح بالدقهلية حريق بمزرعة فى الدقهلية
الدقهلية - محمدالحبشي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة موالح بقرية العزاوى التابعة لمركز السنبلاوين، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، بنشوب حريق في مزرعة للموالح بقرية العزاوي دائرة المركز.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
 
وبالفحص تبين أن المزرعة مخصصة لزراعة الموالح من الليمون والبرتقال، وتقع على مساحة 10 أفدنة، وتم السيطرة على الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات ، والتي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

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