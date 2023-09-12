ونقلت قناة (الإخبارية) السعودية عن الوزارة قولها - فى بيان لها اليوم الثلاثاء - "إن خدمة الدخول عبر المنصة تبدأ بالحصول على التأشيرة، حيث تدعم "نسك" التحدث بتسع لغات، وتشمل التواصل المباشر مع مقدمي خدمات العمرة، وتوفير دليل للمواقع التاريخية الإسلامية وتوفير قائمة بالفنادق القريبة من الحرمين الشريفين".

وكانت منصة "نسك" قد انطلقت بالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، بهدف إثراء رحلة ضيف الرحمن وتسهيل إجراءات الحجز والتواصل لتقديم باقات وبرامج متنوعة للارتقاء بتجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.