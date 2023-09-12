اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 02:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الصومالى: مقتل 120 عنصرا إرهابيا من مليشيات الشباب بإقليم جلجدود

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 01:09 م
الجيش الصومالى: مقتل 120 عنصرا إرهابيا من مليشيات الشباب بإقليم جلجدود الجيش الصومالى ـ صورة أرشيفية
مقديشو (أ ش أ)

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أعلن الجيش الصومالى، اليوم الثلاثاء، مقتل 120 عنصرا إرهابيا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى عمليات عسكرية طالت عدة مناطق بإقليم جلجدود، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقال نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالى عبد الرحمن يوسف العدالة - فى تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - إن 17 عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات المحلية، أسفرت عن مقتل 120 عنصرا إرهابيا خلال الـ48 ساعة الماضية، كما جرى تدمير معاقل للمتمردين، واستعادة عدة قرى مهمة بمحافظة جلجدود، وسط البلاد، وأضاف أن القوات المسلحة تلاحق العناصر الإرهابية، بهدف تحرير المناطق القليلة المتبقية من أيدي الخلايا الإرهابية.

 

 


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