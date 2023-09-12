الجامعة العربية: نسعى لمواصلة الجهود وتنسيق العمل فى مجال الملكية الفكرية

تعقد وحدة الملكية الفكرية والتنافسية الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، وذلك غدا الأربعاء ولمدة يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. ومناقشة آليات اعداد وثيقة عن واقع الملكية الصناعية بالدول العربية، مناقشة موضوع الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار فى المنطقة العربية، التباحث حول التحديات التى تواجهواقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية وسُبل مواجهتها، واستكمال اعداد مسودة دراسة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأفادت وزير مفوض مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية أن هذا الاجتماع يهدف إلى مواصلة الجهود وتنسيق العمل العربى المشترك فى مجال الملكية الفكرية منذ بدء أعمال اللجنة الفنية للملكية الفكرية بموجب القرار الوزارى الصادر عن الدورة 57 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى عام 2016.

كما أفادت بأن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) وهى اللجنة المسؤولة عن وضع قواعد للتعاون بين الدول العربية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الوعى العربى فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.