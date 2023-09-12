اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 04:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية: نسعى لمواصلة الجهود وتنسيق العمل فى مجال الملكية الفكرية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 03:05 م
الجامعة العربية: نسعى لمواصلة الجهود وتنسيق العمل فى مجال الملكية الفكرية الجامعة العربية - أرشيفية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد وحدة الملكية الفكرية والتنافسية الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، وذلك غدا الأربعاء ولمدة يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. ومناقشة آليات اعداد وثيقة عن واقع الملكية الصناعية بالدول العربية، مناقشة موضوع الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار فى المنطقة العربية، التباحث حول التحديات التى تواجهواقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية وسُبل مواجهتها، واستكمال اعداد مسودة دراسة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة. 

 

وأفادت وزير مفوض مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية أن هذا الاجتماع يهدف إلى مواصلة الجهود وتنسيق العمل العربى المشترك فى مجال الملكية الفكرية منذ بدء أعمال اللجنة الفنية للملكية الفكرية بموجب القرار الوزارى الصادر عن الدورة 57 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى عام 2016.

 

كما أفادت بأن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) وهى اللجنة المسؤولة عن وضع قواعد للتعاون بين الدول العربية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الوعى العربى فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.

 


الجامعة العربية

الملكية الفكرية

جامعة الدول العربية

مها بخيت



الموضوعات المتعلقة

الجامعة العربية تعقد اجتماعا تشاوريا مع الأمم المتحدة حول الأمن السيبراني

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 09:00 م

الجامعة العربية: نسعى لترسيخ الانفتاح على فضاءات الحوار على المستوى الإقليمى

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 10:42 ص

بدء الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:08 م

انطلاق الحوار العربى اليابانى بالجامعة العربية.. شكرى يشيد بتوازن سياسات طوكيو.. ويؤكد: تربطنا قيم حضارية مشتركة.. ووزير خارجية اليابان يشدد على ضرورة حل القضية الفلسطينية.. وأبو الغيط: الشراكة تزيد فرص السلام

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة