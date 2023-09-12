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التنمية المحلية: ربط غرفة عمليات الوزارة بالمحافظات لمتابعة أوضاع الطقس

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 08:26 م
التنمية المحلية: ربط غرفة عمليات الوزارة بالمحافظات لمتابعة أوضاع الطقس الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
ماجد تمراز

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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم الربط بين غرفة العمليات والأزمات بوزارة التنمية المحلية، وغرف العمليات على مستوى المحافظات، وخاصة المحافظات محافظات الوجه البحري ومدن القناة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "هناك أمطار خفيفة، على بعض المحافظات، وهناك أمطار هطلت على بعض المناطق داخل محافظة القاهرة، ولكنها كانت أمطار خفيفة".

وقال: "كان هناك استمرار لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مطروح، ونشاط خفيف للرياح على عدد من مراكز مطروح، وتم غلق ميناء السخنة لسوء الأحوال الجوية، ودمياط كانت بها رياح محملة بالأتربة، كما تم غلق ميناء العريش أمام حركة السفن".


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