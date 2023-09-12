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"التعليم" توجه بعدم تكليف تلاميذ مرحلة رياض الأطفال بأى واجبات منزلية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 09:00 ص
"التعليم" توجه بعدم تكليف تلاميذ مرحلة رياض الأطفال بأى واجبات منزلية رياض الأطفال - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بعدم تكليف الأطفال بمرحلة رياض الأطفال باى واجبات منزلية، مشددة على أنها مرحلة يجب أن يتمتع فيها الأطفال باللعب مع إكسابهم المعرفة من خلال المدرسة أثناء تواجدهم بالمدارس دون تحميلهم أى واجبات.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.

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