ونقل راديو (براغ الدولى) اليوم الثلاثاء، عن فاليك قوله "إن الفئات الأكثر عرضة للإصابة تشمل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من يعانون من ضعف المناعة".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت مؤخرا من "اتجاهات مثيرة للقلق" لفيروس كورونا المستجد قبل حلول فصل الشتاء فى النصف الشمالي من الكرة الأرضية.. داعية إلى زيادة عمليات التطعيم والمراقبة.