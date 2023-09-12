دعا وزير الصحة التشيكى فلاستيميل فاليك، الفئات الأكثر عرضة للإصابة إلى الحرص على تلقى اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والأنفلونزا هذا الخريف.
ونقل راديو (براغ الدولى) اليوم الثلاثاء، عن فاليك قوله "إن الفئات الأكثر عرضة للإصابة تشمل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من يعانون من ضعف المناعة".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت مؤخرا من "اتجاهات مثيرة للقلق" لفيروس كورونا المستجد قبل حلول فصل الشتاء فى النصف الشمالي من الكرة الأرضية.. داعية إلى زيادة عمليات التطعيم والمراقبة.
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