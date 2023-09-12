البيت الأبيض: بايدن يعتزم استخدام الفيتو ضد مشروع ميزانية البنتاجون للعام المقبل

وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، يعتزم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع ميزانية البنتاجون للعام المقبل، وسيصر على قبول مقترحاته.

وأشار البيان إلى أن الإدارة لا توافق على مشروع الميزانية الذي اعتمده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لأنه لا يتوافق مع المقترحات التي سبق أن طرحها البيت الأبيض.

وأوضح بيان البيت الأبيض، أن مقترحات الإدارة تمت مناقشتها على أساس الحزبين، ولكن "مع بقاء أقل من شهر قبل نهاية السنة المالية (30 سبتمبر)، فإن الجمهوريين يضيعون الوقت مع قانون أحادي الحزب يخفض الإنفاق الداخلي.. وهذا يُعرّض الخدمات الشعب الأمريكي الحيوية للخطر".

واعتبر البيان أن المشروع له "عواقب مدمرة" على الرعاية الطبية للأفراد العسكريين في مجال الصحة الإنجابية، وعلى "سلامة وصحة الأمريكيين من مجتمع الميم"، ويهدد "المساواة في الزواج".

وأكد أن الإدارة تشعر بالقلق من أن المسودة لا تتناول بشكل مناسب مبادرات تغير المناخ وستعيق قدرة الإدارة على تعزيز المساواة والشمول.