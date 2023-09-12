اليوم السابع
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الأرصاد تطمئن المواطنين: تأثير العاصفة دانيال محدود على مصر.. فيديو

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 01:04 م
الأرصاد تطمئن المواطنين: تأثير العاصفة دانيال محدود على مصر.. فيديو طقس غيوم

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خراب ودمار بسبب إعصار دانيال الذى اجتاح ليبيا وتم تسجيل مصرع أكثر من ألفى شخص وفقدان 7 آلاف آخرين شرقى البلاد فى ظل تأكيد اختفاء قرى كاملة داخل مدينة درنة بسبب ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير، فهل ستتأثر مصر بهذه العاصفة الكبيرة؟
 
الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية أكد أن تأثير العاصفة دانيال على الأراضى المصرية سيكون ضعيفا جدا مقارنة بما شهدته السواحل اليونانية والأراضى الليبية بسبب تحولها لمنخفض جوى بمجرد دخولها الأراضى المصرية ودخولها من البحر إلى البر ستهدأ، وأن نشاط الرياح كان واضحا بإثارة الرمال وسقوط الأمطار فى مطروح والسلوم وخلال الساعات المقبلة متوقع استقرار المنخفض الجوى وسيفقد طاقته ومتوقع سقوط أمطار خفيفة فى الإسكندرية.
 
ولا تزال القاهرة الكبرى تحت تأثير العاصفة دانيال تزامنا مع تأثر البلاد ببقايا العاصفة وتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح ببعض المناطق، وتشهد القاهرة الكبرى منذ الصباح الباكر نشاط رياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة بالمناطق المكشوفة مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

هيئة الأرصاد

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