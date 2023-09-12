ارتفاع عدد المصابين لـ26 شخصا.. 19 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مصنع الإسفنج بالشرقية

الشرقية: فتحية الديب - إيمان مهنى

أفادت الحماية المدينة بمحافظة الشرقية، أنه تمت السيطرة على حريق ضخم شب بمصنع لإنتاج الإسفنج، الذى استمر لساعات، بعدد 19 سيارة، وجار حاليا أعمال التبريد بمكان الحريق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا بنشوب حريق ضخم بمصنع لإنتاج الإسفنج، فى حوالى الساعة 11 من مساء أمس، وعلى الفور دفعت بسيارات المطافئ والإسعاف إلى موقع الحريق الكائن فى حدود عزبة حلمى بالوحدة المحلية للنخاس بمركز الزقازيق.

وتم الدفع بعدد 19 سيارة مطافئ، إلى مكان الحريق، وتمكنت قوات الدفاع المدنى من السيطرة عليه، دون خسائر فى الأرواح.

كما قام مرفق الإسعاف بالدفع بعدد 12 سيارة، فرق إنقاذ سريع، لتقديم الإسعافات الأولية لحالات الاختناقات تعرض لها عدد كبير من قوات الدفاع المدنى والأهالى المحيطة بالمنطقة.

وأسفر الحريق عن إصابة 26 شخصا، من بينهم 2 من رجال الحماية المدنية، وتم نقل 7 من المصابين إلى مستشفى القنايات و19 شخصا تم إسعافهم فى مكان الحريق ورفضوا النقل للمستشفيات. وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.