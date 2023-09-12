وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أنه سيتم عقد مؤتمر وزارى للتعاون الاقتصادى الكورى الأفريقى (KOAFEC) يستمر لمدة أربعة أيام في مدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق البلاد، حيث تمت دعوة ممثلين من 38 دولة أفريقية، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية.

ويهدف هذا الحدث، الذي شارك في استضافته بنك التنمية الأفريقى والبنك الكورى للتصدير والاستيراد، إلى تسهيل تبادل خبرات كوريا الجنوبية في التنمية الاقتصادية مع الدول الأفريقية، مع استكشاف فرص مشاريع تنمية الموارد أيضًا.

وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 2018 التي تستأنف فيها كوريا الجنوبية الحدث الذي يقام كل عامين بسبب جائحة كوفيد-19.. وضمت الوفود الأفريقية 18 وزيرا و20 نائب وزير.

وفي مؤتمر هذا العام، يخطط وزير المالية تشو كيونغ-هو لاستضافة موائد مستديرة، وهو ما سينعكس في الإعلان المشترك المقرر الإعلان عنه في نهاية الحدث.

وتخطط كوريا الجنوبية لطرح مشاريع صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية (EDCF) بالإضافة إلى تدابير أخرى لتمويل مشاريع البنية التحتية في أفريقيا على هامش الحدث.

وأطلقت كوريا الجنوبية برنامج صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية في عام 1987 في محاولة لمساعدة الدول النامية الأخرى في بنيتها التحتية الأساسية.

