إنشاء محور الشهيد باسم فكرى فى قنا وبدء اختيار مسار لمحور "قوص - دشنا"

قنا - صابر سعيد

مشروعات الطرق من أهم المشروعات التى وفرت على المواطنين قطع المسافات من خلال عدد من المحاور والكبارى، كما قللت من الازدحام فى المدن وكذلك القرى من خلال شبكة رصف كبيرة، وفى محافظة قنا حققت مشروعات الطرق نقلة نوعية بإنشاء محور "قوص_نقادة" والبدء فى إنشاء محور "الوقف_دشنا" وإنجاز العديد من الكبارى العلوية، منها مركز قوص ونجع حمادى وأبوتشت، والبدء فى أعمال كوبرى الرياح بمدينة قنا.

ويرصد "اليوم السابع" أهم مشروعات الطرق فى محافظة قنا خلال السنوات الـ 8 سنوات الماضية.

محور الشهيد باسم فكري

يمتد بطول 19 كم وعرض 21 مترا، وبه حارتان مروريتان بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م لكل اتجاه، ويشمل 30 عملًا صناعيًا بواقع 14 كوبرى و16 نفقا، مما يسهم فى حل مشكلة التقـاطعات مع الطرق الفرعية والتبرع والمصارف، بتكلفة مالية حوالى مليار و500 مليون جنيه، يسهم المحور فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربى.

ويعمل محور الشهيد باسم فكرى على تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس، كما سيحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة، حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة، ويتميز المحور بقربه من مطار الأقصر الدولى وموانئ التصدير بالبحر الأحمر ما يخلق حلقة تبادل تجارى واسعة النطاق وسرعة فى النقل، كما أنه يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبى ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط، والتجمع العمرانى بمدينة غرب قنا.

محور "دشنا_ الوقف"

بدأت وزارة النقل فى اختيار مسار لمحور (دشنا – الوقف) بطول 8 كم، يبدأ من الطريق الصحراوى الغربى وينتهى إلى الطريق الزراعى الشرقى، مشيرا إلى أن الكوبرى الرئيسى للمحور على النيل سوف يأتى بطول 650 م تقريبا، وسوف يمثل إضافة كبيرة للمحافظة لما له من دور هام فى القضاء على خطورة المعديات النيلية بين مركزى دشنا والوقف فضلا عن دوره فى دعم مشروعات التنمية التى تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة مثل المنطقة الصناعية ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بنجع حمادى، ومشروعات استصلاح الأراضى الصحراوية بمركز الوقف، ومدينة غرب قنا الجديدة، وتعمل محافظة قنا سوف تعمل على تذليل كافة العقبات التى تعوق الأعمال الإنشائية لضمان تنفيذ المحور خلال الفترة الزمنية المحددة له.

مشروع كوبرى الرياح

إن مشروع إنشاء كوبرى الرياح يجرى تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى بطول 500 متر، وعرض 16 مترا على حارتين لكل اتجاه، بتكلفة تقدر بـ130 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل والمواصلات.

وإنشاء الكوبرى يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن وحضارى تلبية لاحتياجات مواطنى المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، حيث يسهم الكوبرى فى تحقيق السيولة المرورية، وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتوفير الوقت والجهود على السائقين، والقضاء على الاختناقات المرورية، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذ الكوبرى خلال ثلاثة أشهر.

كوبرى نجع حمادى العلوى وقوص العلوي

أنشئ بهدف القضاء على التقاطعات السطحية مع خط سكة حديد نجع حمادى وتسهيل الحركة المرورية لخدمة القادم من قرى نجع حمادى إلى داخل المدينة والحد من الحوادث المرورية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للكوبرى طبقا للدراسة المرورية بتكلفة قدرها 55 مليون وبطول 800 م ويضم 5 بايكات معدنية و11 صب، كما أنشئ ى عام كوبرى قوص العلوى، ويتكون الكوبرى من حارتين مروريتين فى كل اتجاه. ويبلغ عرض الكوبرى 15 م، وطوله 975 م بالمنازل والمطالع، بتكلفة إجمالية بلغت ٤٥ مليون جنيه. ويهدف المشروع إلى القضاء على الاختناقات المرورية عند تقاطع الطريق مع مزلقان السكة الحديد، كما يربط شرق مدينة قوص بغربها.



احد الكباري بالمحور



كوبري قوص العلوي



كوبري محور الشهيد باسم فكري



كوبري محور الشهيد