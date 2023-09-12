إنجازات لا تنتهى.. مشروعات التنمية المحلية بسوهاج لتحسين البيئة بتغطية الترع

سوهاج محمود مقبول

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واحد من انجح البرامج التي تم تنفيذها عن طريق الوحدات الحلية على مستوى محافظة سوهاج في جميع القطاعات ومن أهم القطاعات التي اخترقها البرنامج قطاع تحسين البيئة لخدمة المواطنين، وذلك من خلال تغطية الترع للحد من التلوث من ناحية والحد من حوادث الغرق للأطفال وخلق مساحات على الترع تستخدم كمساحات خدمية منها مواقف سيارات وغيرها.

ويأتي مشروع تغطية ترعة ام الطبول – البلينا جنوب المحافظة مرحلة أولى وثانية من المشروعات التي أستهدافها البرانامج وبلغت نسبة التنفيذ بلغت 100 % تأتى أهنية تغطية الترع والمساقى التي تمر وسط الكتلة السكنية خاصة أنَّها تحتاج أعمال تطهير ومواجهة التلوث للحماية من مخاطرها للحفاظ على صحة المواطنين، الحفاظ علي حياة الاطفال من سقوطهم في الترع, تمهيد الطرق وخدمة 75.789 مواطن مستفيد وتم التسليم الابتدائي للمشروع وكذلك تغطية ترعة عزبة الحيط وبلغت أيضا نسبة التنفيذ 100% وتخدم عملية التغطية 133.156 مواطن من المحيطين بمكان التبطين وتم التسليم الابتدائي للمشروع.

وتستمر أعمال تحسين البيئية ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر حيث تم تغطية مفيض ترعة نجع حمادي – حي غرب – سوهاج وأعمال تغطية ترعة نجع حمادي الكيلو 77 بداية من طريق ترعة نجع حمادي وحتى مدرسة أسماء بنت أبي بكر، مما يسهم في توفير 49 ألف متر مسطح على جانب الترعة تم الإستفادة منها في زراعة الأشجار المثمرة وخلق متنفس طبيعي للمواطنين وبلغت نسبة التنفيذ 100 % وتم إستغلال التغطية في اقامة موقف للسيارات الأمر الذى أستفاد منه 72.546 مواطن وتم التسليم الابتدائي للمشروع.

تغطية ترعة ساحل طهطا اعمال تغطية لترعة ساحل طهطا بطول 870م وقد ساعدت عملية التغطية في تمهيد الطرق وخدمة 83,456 مواطن وتغطية ترعة الحجيرات من ك1.199 إلى ك 2.174 بطول 975 م وتم تمهيد الطرق وخدمة 37,567 نسمة، وأعمال تغطية ترعة أولاد نصير وتأتى أهمية المشروع من أجل الحفاظ علي حياة الطلاب حيث أن الترعة تمثل خطورة على الطلاب ويأتي ذلك استجابا لشكاوى الأهالي وأولياء الأمور ومواجهة التلوث للحماية من مخاطرها للحفاظ على صحة المواطنين وتم تمهيد الطرق وخدمة 93,569 مواطن وكذلك تم تغطية ترعة المساعيد - نجع زقالي – جرجا وأعمال تغطية ترع المساعيد بطول 90 متر بنجع زقالي وبلغت نسبة التنفيذ 100 % وتم تمهيد الطرق وخدمة 93.321 نسمة وأعمال تغطية ترع أولاد حمزة بالمنشاة وبلغت نسبة التنفيذ: 100 % وعملية التغطية قدمت الخدمة 23.490 نسمة.

البرنامج وفر 82 ألف فرصة عمل بسوهاج ومن ضمن المشروعات مشروع توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز المراغة) حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 32 ألف نسمة ومشروع توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة العمارنة والبلينا بلغ إجمالي عدد المستفيدين 29 ألف نسمة ومشروع استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد (أولاد غريب والكوامل) ومشروع تنفيذ محطة مياه سعد السعود ومشروع استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لقرية الهجارسة ومشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية البطاخ ومشروع استكمال الاعمال لمحطة معالجة الغريزات – المراغة ومشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الغريزات ومشروع انشاء وتطوير منطقة آثارمقابرالحواويش- اخميم سوهاج ومشروع علاج وتطوير مستشفى حميات بني حميل- البلينا- سوهاج.



ترعة أولاد حمزة



تغطية ترعة الساحل بطهطا



تغطية ترعة المساعيد



تغطية ترعة أولاد نصير



تغطية ترعة ساحل طهطا