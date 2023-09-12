اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إعصار "دانيال".. عاصفة ترابية تعيق حركة المصطافين على شواطئ الإسكندرية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:53 ص
إعصار "دانيال".. عاصفة ترابية تعيق حركة المصطافين على شواطئ الإسكندرية شاطئ شهر العسل
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، استمرار تأثيرات إعصار "دانيال" لليوم الثانى، حيث استمرت العاصفة الترابية والرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتى تصل سرعتها إلى 50 كم / الساعة، مما أدى إلى ضبابية الرؤية على الكورنيش وفوق مسطح البحر، وحال هذا المشهد دون استمتاع المصطافين بأجواء البحر. 
 
فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استقرار حالة البحر مع نسبة إقبال منخفضة، مناشدة المصطافين باتباع تعليمات منظومة الإنقاذ. 
 
ووفقا للبيان الصادر من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى.
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية شركة الصرف الصحى وكافة الجهات التنفيذية المعنية برفع حالة الإستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال ال 48 ساعة القادمة نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، تأثرا بالإعصار دانيال القادم من ليبيا ، حيث أنه متوقع أن تشهد المحافظة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا. 
 
وكلف اللواء محمد الشريف، بالمتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارىء، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
 
من جانبها أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع درجة الاستعداد، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد.
 
وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏ وإتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم:
 
• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار.
 
• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر. 
 
• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
 
• عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة. 
 
• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.  
 
• عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.
 
أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة  لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية : 
 
غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة:  علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.
 
الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175
 
 
الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125
 
 
بليس
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شاطئ شهر العسل
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