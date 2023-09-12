إصلاح هبوط أرضي بقرية الروضة بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

نجحت الوحدة المحلية لقرية الروضة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم بإصلاح 2 هبوط أرضي بنطاق اتجاه القنطرة الإسماعيلية وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

وتلقت الوحدة المحلية لقرية الروضة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، شكوى من أحد المواطنين بإثنين هبوط أرضي بنطاق نمرة 5 الحربي اتجاه القنطرة الإسماعيلية، وعلى الفور قامت الوحدة المحلية للقرية، اليوم الثلاثاء، بإصلاح الهبوط الأرضى وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

وتم الانتهاء بالكامل من الأعمال وإعادة الشىء لأصله وإعادة فتح الطريق مرة أخرى بكامل طاقته.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسماعيلية بالاستجابة الفورية لكافة شكاوى المواطنين وخاصة التي تتعلق بالطرق؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.



إصلاح هبوط أرضي بقرية الروضة بالقنطرة غرب (1)



إصلاح الهبوط الأرضي