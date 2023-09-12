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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق الأوسطى الصحراوى

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:43 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق الأوسطى الصحراوى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص فى حادث مرورى بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الأوسطى الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق الأوسطى الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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