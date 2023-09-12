إصابة سائق إثر انقلاب تانك سيارة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية السويس

أصيب سائق بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة انقلاب تانك سيارة مواد بترولية فارغ على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية فنارة دائرة مركز فايد، وتم نقل السائق المصاب إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافه ورعايته طبيا كاتم رفع تانك السيارة من على الطريق.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ مفاده انقلاب تانك سيارة مواد بترولية فارغ على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية فنارة دائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة سائق السيارة وتم نقله إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافه ورعايته طبيا.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فايد من رفع التانك من على الطريق.