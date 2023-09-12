إزالة 71 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى بنى سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد.

أشرف اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد سير العمل فى ملف إزالة التعديات فى المهد، والتى تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الزراعة وأملاك الدولة ووحدات المتغيرات المكانية وجهات الولاية بصفة مستمرة للتصدى لأى محاولة شروع فى بناء مخالف على الأرض الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم إزالة 71 حالة، تضمنت 8 حالات تعد بمركز بنى سويف، 4 حالات تعد بمركز ناصر، 7 حالات تعد بمركز الواسطى، 25 حالات تعد بمركز سمسطا، 21 حالة تعد بمركز ببا، 4 حالات بمركز إهناسيا و2 بالفشن، فيما تم التحفظ على 13طن أسمنت، و5 خلاط لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وقد أشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ،بالاستمرار فى المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات فى المهد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، حفاظًا على حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.