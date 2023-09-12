إخماد حريق اشتعل بكافيه دون إصابات فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بكافيه، بمنطقة الهرم دون إصابات، وأجرى رجال المباحث معاينة لحصر التلفيات التي لحقت بمحتويات الكافيه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد باشتعال حريق بكافيه، بشارع جمال الدين الأفغاني في منطقة الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

أجرى رجال المباحث معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتويات الكافيه، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال العاملين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.