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أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شاب فى الزاوية الحمراء.. اليوم

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 07:00 ص
أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شاب فى الزاوية الحمراء.. اليوم محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شاب "شهيد "الغدر" أثناء سرقته بالإكراه في الزاوية الحمراء، وذلك بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، حيث عثروا على جثة شاب في العقد الثالث من العمر مفارق الحياة وبه عدة إصابات متفرقة في الجسد.

وبعمل التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، تمكن رجال المباحث الجنائية من الوصول إلى هوية مرتكبي الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط الجناة، وتم اقتيادهم إلى القسم لاتخاذ اللازم حيالهم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم.


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