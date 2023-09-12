أمطار خفيفة تضرب مدن وقرى القليوبية.. والمحافظ يعلن حالة الطوارئ.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم أنحاء المحافظة، فيما انتشرت الغيوم في سماء المحافظة وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم حتى الآن، وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حاله الطوارئ تحسبا لوقوع أية أمطار شديدة في المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال بدأت تفقد قوتها كلها بشكل كبير بمجرد دخولها الأراضى المصرية وتبقى منها منخفض جوى أثر بالأمس على المنطقة الغربية وتزامن معه امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا عملا على حالة من عدم الاستقرار بالأمس فى الأحوال الجوية، وبخاصة فى محافظة مطروح.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يقدمه الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ولمياء حمدين، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "تساقطت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة وكانت رعدية فى بعض الأماكن، ونشاط الرياح كان مثيرًا للرمال والأتربة أدى إلى تدهور الرؤية الأفقية وبخاصة فى سواحلنا الشمالية الغربية والصحراء الغربية وبعض المناطق من القاهرة بالأمس".

وتابعت، أن المنخفض الجوى سيؤثر اليوم على باقى المناطق الشمالية، ومع حركته من الغرب للشرق سيبدأ يؤثر اليوم على شمال البلاد، ومن اليوم سنشهد انخفاضا فى قيم الحرارة فى معظم المحافظات، لأن أغلب مصادر الكتل الهوائية ستكون شمالية مع المنخفض الجوى فى طبقات الجو العليا ووجود السحب المنخفضة والمتوسطة.