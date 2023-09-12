اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ألمانيا: لن نزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى تلقائيا

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 08:00 ص
ألمانيا: لن نزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى تلقائيا الجيش الألمانى - أرشيفية
وكالات

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أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بلاده لن تزود أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" المجنحة البعيدة المدى "تلقائيا" في حال قررت واشنطن تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS.

وقال بيستوريوس للصحفيين، يوم الاثنين، إنه "لا يوجد أي شيء تلقائي في هذه الحرب"، مضيفا أن ألمانيا لم تقرر بعد ما إذا ستزود أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" أم لا.

ويأتي ذلك على خلفية ظهور التقارير الإعلامية حول أن واشنطن ستقدم على الأرجح صواريخ ATACMS التي يصل مداها إلى 300 كلم لأوكرانيا ضمن المساعدات العسكرية مستقبلا.

كما طلبت أوكرانيا من ألمانيا صواريخ "تاوروس" المجنحة، التي تطلق من على متن الطائرات، والتي يصل مداها إلى 500 كلم.

وكانت بريطانيا وفرنسا قد زودتا أوكرانيا بالصواريخ البعيدة المدى من نوعي "ستورم شادوو" و"سكالب".


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