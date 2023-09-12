ألمانيا تزود أوكرانيا بـ40 مركبة مشاة قتالية أخرى

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أعلنت شركة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية أنها ستقوم بتسليم 40 مركبة مشاة قتالية أخرى إلى أوكرانيا.

وذكرت الشركة الألمانية -في بيان - أن الحكومة الفيدرالية الألمانية كلفتها بتسليم 40 مركبة مشاة قتالية أخرى من طراز "ماردر" إلى أوكرانيا، موضحة أنه تم تقديم الطلب الشهر الماضي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشارت الشركة إلى أنها تواصل إصلاح مركبات المشاة التي كانت مملوكة للجيش الألماني سابقا بأقصى سرعة بحيث يمكنها تسليم الدفعة الجديدة من المركبات إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري 2023.

وبهذا الطلب سيرتفع العدد الإجمالي لمركبات "ماردر" التي ستقوم شركة "راينميتال" بتسليمها إلى أوكرانيا إلى 80 مركبة.