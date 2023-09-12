أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 12-9-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 12-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.292 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 7 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وريكاب للاستثمارات المالية.



البورصة تخسر 6 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.292 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 622.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.7 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.47%، والعرب على 5.48%، واستحوذت المؤسسات على 31.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 562.6 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 2.5 مليون جنيه، 160.5 مليون جنيه، 398.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 19144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 23077 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 8016 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3778 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 5558 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 5475 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1384 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.



دومتي أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي الصناعات الغذائية العربية-دومتي، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بحجم تداول 69.6 مليون سهم بقيمة 445.8 مليون جنيه للأولى، وبحجم تداول 10.6 مليون سهم بقيمة 34.8 مليون جنيه للثانية.

تأتي صفقة شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، في إطار عملية نقل ملكية عدد 69.6 مليون سهم من الأسهم المملوكة لعائلة "دمياطي"، والتي تمثل 24.61% من إجمالي أسهم دومتي، حيث سيتم نقل ملكية الأسهم لصالح شركة International Dairy Investment (جزر الكايمن).

فيما أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 159، 89 لسنة 2023، بإلغاء ترخيص شركتي براق كابيتال القابضة، ومجموعة النهضة القابضة للاستثمارات المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 300 ألف سهم، 58.3 مليون سهم، 166 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمصرية للمنتجعات السياحية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 31.8 ألف سهم، 141 ألف سهم، 84.1 ألف سهم، 40.1 ألف سهم، 542.2 ألف سهم، 2.35 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، ومستشفى النزهة الدولي، وسبيد ميديكال عدد 1.4 مليون سهم، 44.6 ألف سهم، 4500 سهم، 532 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 36.4 ألف سهم، 184 ألف سهم، على التوالي.



أسكوم قالت شركة أسيك للتعدين "أسكوم"، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على شراء عدد 251.7 ألف سهم خزينة بنسبة 0.45% من إجمالي أسهم الشركة بسعر 13.01 جنيه للسهم الواحد، وذلك من خلال سوق الصفقات الخاصة طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مادة رقم 51 ومادة رقم 68 من الإجراءات على أن يكون تمويل عملية الشراء تمويلًا ذاتيًا.

إيكمى.

أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، موافقة مجلس الإدارة على التقرير الفني والمالي الخاص بتقييم أرض ومباني مصنع الشركة بالمنطقة الصناعية بأبورواش المقام على قطعة (64) الكائن بالمنطقة الـ75 فدانًا بالمنطقة الصناعية بأبورواش، واستغلال حصيلة البيع في الاستحواذ على باقي حصة الشركة بمصنع بأنف للأقمشة غير المنسوجة، وسداد ثمنها بما يحقق أعلى عائد وقيمة مضاعفة لشركة إيكمى، كما وافق المجلس على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من جنيه إلى 20 قرشًا ليصبح عدد الأسهم 288.4 مليون سهم بدلًا من 57.7 مليون سهم، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح عملًا بالمادة (48) من قواعد القيد.