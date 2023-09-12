أجواء رائعة على مطروح والساحل الشمالي وزحام بالشواطئ عقب عاصفة دانيال.. صور

ويتواجد على الشواطئ آلاف المصطافين للاستمتاع بإجازة المصيف واعتدال الطقس على شواطئ البحر، خاصة مع أجواء المصيف الرائعة والمناظر الطبيعية الخلابة.

ويقبل المواطنون الفترة الحالية، بأعداد كبيرة من المحافظات المختلفة، هرباً من الحر والاستمتاع بالأجواء اللطيفة على الشواطئ، وقضاء إجازة المصيف في أجواء ممتعة وممارسة السباحة واللعب في المياه وعلى الرمال والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، على شواطئ مطروح والساحل الشمالي.

ويتوافد المصطافون على مختلف الشواطئ وكورنيش البحر، للإستمتاع بأجواء المصيف والطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، في ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، تواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن السياح العرب والأجانب، في ظل أجواء مميزة والاستمتاع بذروة موسم الصيف السياحي.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذي يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.



أجواء رائعة على مطروح والساحل الشمالي (1)



أجواء رائعة على مطروح والساحل الشمالي (2)



أجواء رائعة على مطروح والساحل الشمالي (3)



أجواء رائعة على مطروح والساحل الشمالي (4)



أجواء رائعة على مطروح والساحل الشمالي (5)



طقس رائع على مطروح والساحل الشمالي (1)



طقس رائع على مطروح والساحل الشمالي (2)