آثار الإسكندرية: غرفة عمليات للتعامل مع إعصار دانيال

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إنه بناء علي توجيهات الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المناطق الأثرية، وذلك فى ضوء بيان الارصاد الجوية من تعرض البلاد لعاصفة ترابية اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد مدير عام آثار الإسكندرية، أن هناك متابعة بجميع المناطق الأثرية بالمحافظة، بتواجد مديري عموم ومديري المناطق الاثرية ، لمتابعة حالة المواقع والمناطق الأثرية بالاسكندرية، ووفق توجيهات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والتعليمات الصادرة من رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، لرصد حالة المواقع والمباني، واتخاذ كل مايلزم لحماية المواقع الأثرية بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة .

ومن جانبه ،كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية شركة الصرف الصحى وكافة الجهات التنفيذية المعنية، برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة ،للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، حيث من المتوقع أن تشهد المحافظة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا.

وكلف اللواء محمد الشريف، بالمتابعة من خلال غرفة الأزمات والطوارئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

من جانبها أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع درجة الاستعداد، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد.



قلعة قايتياي الأثرية بالإسكندرية



قلعة قايتياي الأثرية بالإسكندرية



