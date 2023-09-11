‎10 توصيات عاجلة من مركز المناخ للمزارعين للتعامل مع الأمطار المتوقعة

كتبت أسماء نصار

تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، نتيجة امتداداً المنخفض السطحي المغلق القوي الذي يضرب المناطق الشرقية من ليبيا بداية من اليوم الإثنين علي غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد وقد تصل إلى مناطق من الدلتا والقاهرة .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات والاحتياطات الزراعية :

1- وقف الري تمامًا لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال الفترة من الاثنين وحتى الأربعاء.

‏2- فى حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، يجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فورًا، منعًا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص.

‏3- تأجيل زراعة محاصيل العروة النيلية والشتوية المبكرة حتى انتهاء فترة عدم الاستقرار ويمكن الزراعة "بالطريقة الحيراتي" في المناطق التي ستتساقط عليها كميات أمطار كافية للزراعة.

‏4- للمحاصيل الدرنية "البطاطس والبنجر" يتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار.

‏5- التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا – ذبابة المقات "ديدان ثمار القرعيات" – أمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا.

‏6- إجراء رشات وقائية "بالمركبات النحاسية" للبصل المبكر في شمال الصعيجد ، في حال سقوط أمطار في هذه المناطق.

‏7- التحذير من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها.

‏8- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمناشر البلح في مناطق الجيزة وشمال الصعيد.

‏9- إبلاغ محالج الإكثار للقطن وحلقات التسويق بتفريغ الحلقات من القطن، مع ضرورة نقله من المناطق المفتوحة في المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها.

‏10- الرش العاجل لبساتين الفاكهة "المانجو المتأخرة – الرمان – البرتقال" بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت، منعًا لتشقق الثمار.