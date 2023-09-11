وزير ليبى: تسجيل 27 حالة وفاة بالجبل الأخضر وفقدان 50 شخصا حتى الآن

كتب أحمد جمعة

أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من النواب عثمان عبدالجليل، الاثنين، تسجيل 27 حالة وفاة حتى الآن في منطقة الجبل الأخضر جراء الفيضانات، مشيرا إلى تسجيل فقدان 50 شخصا فقط جرى الإبلاغ عنهم منذ بداية الإعصار.

ناشد المجلس البلدي في مدينة درنة الليبية، الاثنين، الجهات الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ المدينة بعد الانهيار الكامل إثر إعصار دانيال، مطالبا بضرورة فتح ممر بحري مع المدينة بعد انهيار معظم الطرق البرية.

وأكد المجلس البلدي درنة انقطاع طريقي النوار والمخيلي المؤديين لمدينة درنة جنوبا بسبب السيول، مشيرا إلى أن المخرج الوحيد للهروب هو طريق الظهر الحمر الذي ظهرت به مشكلات عدة وسقوط أشجار وصخور بسبب الإعصار، مطالبا بضرورة التدخل العاجل والفوري قبل أن يتم محاصرة المدينة بريا.

من جانبها، أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة "دانيال" وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخراً، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وقدمت مصر – بحسب بيان لوزارة الخارجية - صادق تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الاثنين، الحداد لمدة 3 أيام بعض تسجيل عدد كبير من الضحايا فى إعصار دانيال، وأعلن رئيس الحكومة أسامة حماد الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام فى القطاعين العام والخاص وفى كافة المؤسسات ابتداء من اليوم الإثنين وحتى يوم الخميس القادم.

وأكدت الحكومة الليبية فى بيان لها أن تشارك المواطنين أحزانهم فى مصابهم الجلل، داعيا الله أن يتغمد المفقودين بفيض رحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يمد عائلاتهم الكريمة وذويهم بجميل الصبر والسلوان.

إلى ذلك، أكد مصدر عسكرى ليبى مسؤول لـ"اليوم السابع"، اليوم الإثنين، استشهاد خمسة جنود وفقدان الاتصال بسبعة آخرين من جنود الجيش الوطنى الليبى فى إعصار دانيال الذى يضرب البلاد بقوة خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع عدد الضحايا فى المنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء موجة الإعصار.

ووصف المصدر الليبى الوضع فى مدينة درنة بالكارثى بعد تعرض المدينة لإعصار قوى جدا خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدا صعوبة حصر عدد الضحايا فى المدينة نتيجة انقطاع الاتصالات والكهرباء فى المدينة التى تحتاج لدعم عاجل لتجاوز هذه المحنة، مشيرا إلى أن الطرق الرئيسية فى مدن المنطقة الشرقية باتت خارج الخدمة بسبب الإعصار وهو ما يصعب جهود الإنقاذ.

حالة من الهلع شهدتها مدينة درنة فى ليبيا، ساهمت فى تفاقم الأوضاع التى تشهدها البلاد، على خلفية اندلاع إعصار دانيال، والذى أسفر عن إعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتشريد المئات من البشر

وأعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الدكتور أسامة حماد مدينة درنة شرق البلاد مدينة منكوبة، داعيا لتوجيه كافة الجهود إلى المدينة لإنقاذ العالقين.