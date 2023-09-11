وزير الطيران: مطار العلمين شهد زيادة كبيرة فى حركة التشغيل خلال الصيف الحالى

كتب محمود عبد الغني - رحاب نبيل

صرح الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، أن مطار العلمين الدولي خلال الفترة الماضية وتحديدا موسم الصيف الحالي شهد زيادة كبيرة في حركة التشغيل، وذلك بالتزامن مع المهرجان العالمي والأكبر في الشرق الأوسط الذي استضافته المدينة تحت شعار "العالم علمين".

جاء ذلك خلال لقاء مع الصحفيين في مدينة الغردقة، على هامش الجلسة التشاورية المنعقدة بشأن إنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة في مطار الغردقة الدولي.

وقال وزير الطيران، إن المطار استقبل رحلات دولية أجنبية من جنسيات مختلفة، بمتوسط 5 رحلات أسبوعيا، مشيرا إلى أن المطار خلال العام الأخير استقبل 13 ألف راكب.

وأكد وزير الطيران على أن المطار جاهز على أعلى مستوى لاستقبال جميع أنواع الطرازات ومجهز أيضا لاستضافة المعرض الدولي المرتقب منتصف العام المقبل Egypt AirShow2024.