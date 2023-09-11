وزير الطيران: الانتهاء من أعمال توسعة مطار سانت كاترين أبريل 2024

كتب محمود عبد الغني - رحاب نبيل

قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إنه من المقرر الإنتهاء من أعمال تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين خلال شهر أبريل 2024.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمدينة الغردقة، أن المطار جاهز حاليًا لاستقبال الطائرات، لافتا إلى أنه يعد من المطارات السياحية الهامة.

يشار إلى أن أعمال التطوير تشمل زيادة مساحة مبنى الركاب ورفع كفاءته وإنشاء آخر جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية من 80 راكبًا/ساعة إلى 600، إلى جانب تحديث الممر الحالي، لخدمة المنطقة السياحية.

كما تشمل أيضًا إنشاء «ترماك» جديد يسع 8 طائرات إلى جانب الحالى الذى يستوعب 3 فقط، ليصل إجمالى الطاقة الاستيعابية إلى 11، مع إنشاء مدخل جديد وساحة انتظار سيارات تسع 100 سيارة، فضلًا عن تطوير السور.