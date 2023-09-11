اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 05:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران: الانتهاء من أعمال توسعة مطار سانت كاترين أبريل 2024

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 04:54 م
وزير الطيران: الانتهاء من أعمال توسعة مطار سانت كاترين أبريل 2024 الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني
كتب محمود عبد الغني - رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إنه من المقرر الإنتهاء من أعمال تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين خلال شهر أبريل 2024.
 
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمدينة الغردقة، أن المطار جاهز حاليًا لاستقبال الطائرات، لافتا إلى أنه يعد من المطارات السياحية الهامة.
 
يشار إلى أن أعمال التطوير تشمل زيادة مساحة مبنى الركاب ورفع كفاءته وإنشاء آخر جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية من 80 راكبًا/ساعة إلى 600، إلى جانب تحديث الممر الحالي، لخدمة المنطقة السياحية.
 
 كما تشمل أيضًا إنشاء «ترماك» جديد يسع 8 طائرات إلى جانب الحالى الذى يستوعب 3 فقط، ليصل إجمالى الطاقة الاستيعابية إلى 11، مع إنشاء مدخل جديد وساحة انتظار سيارات تسع 100 سيارة، فضلًا عن تطوير السور.
 
 

وزير الطيران

مطار سانت كاترين

تطوير

المطارات السياحية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة